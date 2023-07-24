Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже ліквідували 242 620 окупантів. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість в умовах активних бойових дій дуже важко.
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Актуальні втрати ворога
Лише протягом минулої доби ЗСУ знищили:
- особового складу – близько 242 620 (+660) осіб;
- танків – 4 162 (+11);
- бойових броньованих машин – 8 118 (+13);
- артилерійських систем – 4 675 (+17);
- РСЗВ – 697 (+0);
- засоби ППО – 452 (+1);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 310 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 963 (+5),
- крилаті ракети – 1307 (+9),
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 182 (+10);
- спеціальна техніка – 698 (+2).
Втрати ворога станом на 24 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- На Таврійському напрямку ЗСУ гаряче "приймають" окупантів. За добу Сили оборони знищили там 2 роти окупантів, а також 7 складів боєприпасів ворога. Крім того, ворог втратив на цьому напрямку протягом доби 30 одиниць техніки. Серед них – танк, 7 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем та мінометів, десяток автомобільної техніки.
- Поблизу Бахмута й далі точаться запеклі бої. Нині Сили оборони щоденно рухаються вперед на цьому напрямку й мають успіхи. ЗСУ біля Бахмута забрали більшість панівних висот під свій контроль і зайняли вигідні позиції для розвитку подальших ударно-штурмових дій.
- У Міноборони наголосили, що військова ініціатива перейшла на сторону України. Кожного дня Сили оборони виборюють території й проганяють ворога з окупованих територій. Заступник міністра оборони наголосив, що на різних напрямках просування можуть бути різними – від 100 метрів до кількох кілометрів.