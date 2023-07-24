Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже ліквідували 242 620 окупантів. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість в умовах активних бойових дій дуже важко.

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Актуальні втрати ворога

Лише протягом минулої доби ЗСУ знищили:

особового складу – близько 242 620 (+660) осіб;

танків – 4 162 (+11);

бойових броньованих машин – 8 118 (+13);

артилерійських систем – 4 675 (+17);

РСЗВ – 697 (+0);

засоби ППО – 452 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 310 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 963 (+5),

крилаті ракети – 1307 (+9),

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 182 (+10);

спеціальна техніка – 698 (+2).



Втрати ворога станом на 24 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті