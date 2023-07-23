Він також наголосив, що за добу Сили оборони знищили 30 одиниць техніки ворога. Більшість з них становила важка техніка росіян.

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Що відбулося на Таврійському напрямку за добу

Тарнавський зазначив, що на Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій. Зокрема, це вдається нашим воїнам завдяки успішному враженню ворога вогнем.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 211 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 2 роти,

– зазначив він.

Він також зазначив, що за добу було знищено 30 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, Збройні Сили знищили таку російську техніку на Таврійському напрямку:

1 танк;

7 бойових броньованих машин;

12 артилерійських систем та мінометів;

десяток автомобільної техніки.

Наостанок він зауважив, що впродовж дня було знищено 7 складів ворога. У них окупанти зберігали свої боєприпаси.

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