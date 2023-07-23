Он также подчеркнул, что в сутки Силы обороны уничтожили 30 единиц техники врага. Большинство из них составляло тяжелую технику россиян.
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Что произошло на Таврическом направлении за сутки
Тарнавский отметил, что на Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций. В частности это удается нашим воинам благодаря успешному впечатлению врага огнем.
Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти 2 роты,
– отметил он.
Он также отметил, что за сутки было уничтожено 30 единиц военной техники противника.
В частности, Вооруженные Силы уничтожили такую российскую технику на Таврическом направлении:
- 1 танк;
- 7 боевых бронированных машин;
- 12 артиллерийских систем и минометов;
- десяток автомобильной техники.
В заключение он отметил, что в течение дня было уничтожено 7 складов врага. В них оккупанты хранили свои боеприпасы.
Как продвигается контрнаступление ВСУ
- В Генштабе ВСУ 23 июля сообщили, что наши военные продолжают вести свое контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Так, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу против оккупантов.
- Ранее Владимир Зеленский, говоря о контрнаступательном движении ВСУ, отметил, что после медленного начала наступление наших военных начинает набирать обороты. Он заверил, что украинские военные каждый день продвигаются вперед.
- Несмотря на это, Зеленский отметил, что наше государство готовилось начать контрнаступление еще весной 2023 года. Но помешали нехватку необходимого количества боеприпасов и обученного личного состава на западной военной технике.
- В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о контрнаступлении, подчеркнул, что это движение может быть достаточно тяжелым для ВСУ. В частности, он предположил, что наступление может занять несколько месяцев, однако все же не отказывается от мысли, что Силы обороны победят врага.