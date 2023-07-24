С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уже ликвидировали 242 620 оккупантов. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точное количество в условиях активных боевых действий очень трудно.

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Актуальные потери врага

Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили:

личного состава – около 242 620 (+660) человек;

танков – 4 162 (+11);

боевых бронированных машин – 8 118 (+13);

артиллерийских систем – 4 675 (+17);

РСЗО – 697 (+0);

средства ПВО – 452 (+1);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 310 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 963 (+5),

крылатые ракеты – 1307 (+9),

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7 182 (+10);

специальная техника – 698 (+2).



Потери врага на 24 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте