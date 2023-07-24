С начала полномасштабного вторжения украинские защитники уже ликвидировали 242 620 оккупантов. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точное количество в условиях активных боевых действий очень трудно.
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Актуальные потери врага
Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили:
- личного состава – около 242 620 (+660) человек;
- танков – 4 162 (+11);
- боевых бронированных машин – 8 118 (+13);
- артиллерийских систем – 4 675 (+17);
- РСЗО – 697 (+0);
- средства ПВО – 452 (+1);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 310 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 963 (+5),
- крылатые ракеты – 1307 (+9),
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 182 (+10);
- специальная техника – 698 (+2).
Потери врага на 24 июля / Инфографика Генштаба ВСУ
Какая ситуация на фронте
- На Таврическом направлении ВСУ горячо "принимают" оккупантов. За сутки Силы обороны уничтожили там 2 роты оккупантов, а также 7 складов боеприпасов врага. Кроме того, враг потерял на этом направлении в течение суток 30 единиц техники. Среди них танк, 7 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем и минометов, десяток автомобильной техники.
- Вблизи Бахмута и дальше идут ожесточенные бои. В настоящее время Силы обороны ежедневно двигаются вперед на этом направлении и преуспевают. ВСУ возле Бахмута забрали большинство господствующих высот под свой контроль и заняли выгодные позиции для развития последующих ударно-штурмовых действий.
- В Минобороны подчеркнули, что военная инициатива перешла на сторону Украины. Каждый день Силы обороны борются за территории и прогоняют врага с оккупированных территорий. Заместитель министра обороны подчеркнул, что на разных направлениях продвижения могут быть разными – от 100 метров до нескольких километров.