Как пишут грузинские СМИ, во время акции против прибытия российских туристов в Грузию было задержано 9 человек, в частности, гражданку Украины. Пресссекретарь МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу сообщил, что МИД проверяет информацию о задержании украинки.
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В частности, по данным издания "Новости Грузия", на вечер в Батуми запланирована новая акция протеста с требованием освободить всех задержанных. Аресты участников акции продолжаются.
По данным журналистов, сейчас российские туристы с лайнера вывозятся на автобусах на экскурсии. Их охраняет полиция. Один из автобусов с россиянами забросали бутылками и яйцами.
Что этому предшествовало
- Судно Astoria Grande прибыло в порт города Батуми сегодня утром. Круизный лайнер в Грузии встретили акцией протеста студенты, активисты и оппозиционеры. На нем были российские артисты, поддерживающие войну России в Украине и президента России Владимира Путина.
- Впервые круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами попробовал войти в порт Батуми 27 июля. Он направлялся из Сочи. Но войти в порт лайнера не удалось – протестующие скандировали "Русский корабль, иди на...", "Абхазия – это Грузия". Эту акцию протеста поддержал президент Грузии.