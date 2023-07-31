Грузины их встретили протестом. В грузинском порту собрались студенты, активисты и оппозиционеры.
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Что известно о протесте грузин
Лайнер с россиянами на борту 29 июля отправился по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбу – Сочи. Утром 31 июля снова прибыл в Батуми. Корабль в Грузии был встречен акцией протеста.
Утром (31 июля – 24 Канал) в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и гражданские активисты. На месте установлены металлические ограждения, усилены меры безопасности. Задержаны до 10 участников протеста,
– заявило издание.
Также по их данным, на борту лайнера Astoria Grande находятся пропагандисты телеканала RU.TV, поддерживающие войну в Украине и российского диктатора Владимира Путина.
Издание "Батумелеби" написало, что протест в Батумской гавани начался еще в полночь 31 июля. Полиция якобы по "мнению безопасности" не допускала к месту протеста участников акции. Именно поэтому они пытались прорвать полицейские заграждения и проникнуть на территорию порта.
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По данным издания, полиция задержала не менее двух человек.
Главное требование, выдвигаемое участниками – отмена швартовки корабля с российскими туристами в батумском порту.
Что этому предшествовало
- Круизный лайнер Astoria Grande пытался прибыть в Грузию вечером 27 июля. Тогда грузины также встретили его акцией протеста.
- После неудачной попытки он покинул порт на два дня раньше плана. Известно, что на борту лайнера находились более 800 российских туристов.
- Одна из так называемых туристок решила заявить, что якобы "Россия освободила Абхазию от грузин". На самом же деле Кремль оккупировал территорию Грузии – Абхазию и Южную Осетию.
- Стоит отметить, что 27 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала демонстрации против прибытия в Батуми круизного лайнера из России и назвала это "российской провокацией". В свою очередь лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал акцию "дикарством" и "проявлением нецивилизованности".