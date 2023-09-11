Супутникові знімки Бердянська показують, що в міському аеропорту розміщено понад 20 російських гелікоптерів. Про це написав Бреді Африк, аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва, передає 24 Канал.

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Що відомо про російську техніку

За останні кілька місяців російські війська на цій базі побудували нові укріплення та укриття для транспортних засобів і техніки,

– зазначив дослідник.

Російські вертольоти у Бердянську / Фото Бреді Африк

Бердянськ – це місто на півдні Запорізької області. Воно оточене Азовським морем із трьох боків. Лівоворуч від нього Мелітополь, праворуч – Маріуполь, а на південь – Крим.

Де місто Бердянськ: показуємо на карті

Як проходять псевдовибори у Бердянську

8 – 10 вересня росіяни намагалися провести "вибори" на захоплених територіях, які вони цинічно називають "новими". Та українські партизани не дрімали і буквально підривали проведення псевдовиборів – разом із окупантами.