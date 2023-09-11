Спутниковые снимки Бердянска показывают, что в городском аэропорту размещено более 20 российских вертолетов. Об этом написал Брэди Африк, аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства, передает 24 Канал.

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Что известно о российской технике

За последние несколько месяцев российские войска на этой базе построили новые укрепления и укрытия для транспортных средств и техники,

– отметил исследователь.

Российские вертолеты в Бердянске / Фото Брэди Африк

Бердянск – это город на юге Запорожской области. Он окружен Азовским морем с трех сторон. Слева от него Мелитополь, справа – Мариуполь, а к югу – Крым.

Где город Бердянск: показываем на карте

Как проходят псевдовыборы в Бердянске

8 – 10 сентября россияне пытались провести "выборы" на захваченных территориях, которые они цинично называют "новыми". Но украинские партизаны не дремали и буквально подрывали проведение псевдовыборов вместе с оккупантами.