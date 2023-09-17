Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Тимур Олевский, отметив, что заявление по этому поводу сделал депутат госдумы России Андрей Картаполов.
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"Им сказали: "Если вы не убьете своих офицеров, учителей, которые заставляют вас воевать, политработников, которые врут, обманывают, гонят с лопатами на танки, людей, развязавших эту войну, – вы все равно умрете", – рассказал Олевский.
Российский оппозиционный журналист добавил, мол, единственный шанс спастись оккупантам – убить тех, кто отправил их на войну. Отметим, что для россиян есть еще один способ выжить – сдаться в плен украинской армии.
Как могут спастись российские солдаты на войне против Украины: смотрите видео
Ресурс покорным не будет
Тимур Олевский добавил, что Владимир Путин не собирается издавать никаких указов о прекращении войны. Российский диктатор ожидает, что якобы может "победить" в войне благодаря единственному оружию, которое есть у российской армии. Речь, как кажется президенту России, о якобы "бесконечном" ресурсе людей.
Слова о том, что он "готов к переговорам", означают лишь одно: неуверенный, что этот ресурс будет таким же покорным, молча отправленным "на забой", и ничего не будет пытаться сделать для своей защиты, как тот пилот, который на вертолете перелетел на украинскую сторону,
– убежден российский оппозиционный журналист.
К слову, как отметили в ГУР МО, после проведения спецоперации "Синица", когда российский лётчик перегнал в Украину российский вертолет Ми-8, количество оккупантов, желающих сдаться в плен, выросло почти на 70%.
Потери россиян на войне и возможность сдаться в плен
- Российская армия имеет огромные потери на войне в Украине. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 272 320 российских военных. Только за минувшие сутки, 16 сентября, ВСУ уничтожили еще 530 оккупантов.
- Захватчики, не желающие стать военными преступниками, активно сдаются в плен ВСУ. В основном они оставляют свои заявки в проекте "Хочу жить". По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, с начала работы проекта заявки направили уже 25 тысяч россиян.
- В ООН заявили, что российские военнопленные были довольны отношением к ним во время содержания в Украине. Некоторые из них даже удивлены. Их размещают в зданиях казармового типа, кормят, дают постельные принадлежности, одежду и средства гигиены. Предоставляется также в случае необходимости медпомощь. Пленные работают, имеют досуг и поддерживают связь с семьями.