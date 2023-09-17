Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Тимур Олевский, отметив, что заявление по этому поводу сделал депутат госдумы России Андрей Картаполов.

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"Им сказали: "Если вы не убьете своих офицеров, учителей, которые заставляют вас воевать, политработников, которые врут, обманывают, гонят с лопатами на танки, людей, развязавших эту войну, – вы все равно умрете", – рассказал Олевский.

Российский оппозиционный журналист добавил, мол, единственный шанс спастись оккупантам – убить тех, кто отправил их на войну. Отметим, что для россиян есть еще один способ выжить – сдаться в плен украинской армии.

Важно! В Украине работает проект "Хочу жить". Так российский солдат, который не хочет погибнуть на войне против Украины, может подать заявку в чат-бот. Или можно позвонить по номерам: +38 044 350 89 17 та 688. Также можно написать в телеграм или вотсап по этим номерам: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

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Ресурс покорным не будет

Тимур Олевский добавил, что Владимир Путин не собирается издавать никаких указов о прекращении войны. Российский диктатор ожидает, что якобы может "победить" в войне благодаря единственному оружию, которое есть у российской армии. Речь, как кажется президенту России, о якобы "бесконечном" ресурсе людей.

Слова о том, что он "готов к переговорам", означают лишь одно: неуверенный, что этот ресурс будет таким же покорным, молча отправленным "на забой", и ничего не будет пытаться сделать для своей защиты, как тот пилот, который на вертолете перелетел на украинскую сторону,

– убежден российский оппозиционный журналист.

К слову, как отметили в ГУР МО, после проведения спецоперации "Синица", когда российский лётчик перегнал в Украину российский вертолет Ми-8, количество оккупантов, желающих сдаться в плен, выросло почти на 70%.

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