За словами Буданова, російський патрульний корабель класу 22160 "Сєргєй Котов" таки пошкоджений. Глава Головного управління розвідки пояснив, про які пошкодження мовиться.
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Що відомо про пошкодження корабля
Кирило Буданов розповів, що російський корабель "Сєргєй Котов" має:
- пошкоджено гребний гвинт;
- пробоїну на задній частині корпусу праворуч розміром 50 на 100 сантиметрів (близько 5,5 квадратних футів).
"Тож його відправлять на ремонт, і цей корабель проведе деякий час у доках", – пояснив генерал-лейтенант.
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Якою зброєю Україна атакує ворогів
Ми використовуємо все, що у нас є в наявності. Перелік різних безпілотників, які виробляються в Україні, зараз досить великий, і ми використовуємо все, що можемо,
– запевнив Кирило Буданов.
Він уточнив, що "Нептуни" перебувають в процесі розробки, яка все ще триває, і вони вдосконалюються.
"Але проблема з ними полягає в тому, що у нас немає лінії, щоб виробляти багато таких апаратів. Тож проблема полягає в кількості доступних (боєприпасів – 24 Канал)", – пояснив Буданов.
Він також пояснив, що Україна використовує "Нептуни", щоб зробити дірки в російській протиповітряній обороні. Потім же використати їх в протиповітряній обороні для проведення інших операцій.
Атака на "Сєргєй Котов": що відомо
- 14 вересня 2023 року Сили оборони України вдарили по російському патрульному кораблю "Сергій Котов", який перебував у Чорному морі. Джерело 24 Каналу в розвідці заявило, що атакувала патрульний ворожий корабель Україна.
- Окрім того, кадри з атаки на корабель показав глава Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, там попрацювали й дрони.
- Згодом представник української військової розвідки Андрій Юсов підтвердив, що на кораблі пошкоджено гвинт, а також є пробоїна у лівому борту. Тобто ураження досить серйозні. Ба більше, результативну атаку на судно підтвердили й самі окупанти.