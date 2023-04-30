Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона объяснил, почему захватчики часто запускают свои ракеты именно из Каспийского моря. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Игнат заявил, что во время массированных атак Россия бьет свежими ракетами

"Чтобы не сбрасывать на голову россиянам"

Игнат отметил, что государство-агрессор осуществляет пуски ракет из Каспия, чтобы они не падали на российские города.

Почему пускают из Каспия – потому, что не всегда ракета, упущенная из самолета, летит к своей цели. Она и падает… Проще, когда она падает в Каспийское море, чем где-то там в России на голову россиянам,

– объяснил спикер командования Воздушных сил.

Также он добавил, что российские ракеты уже падали при запуске в Ростовской области, а также из Волго-Донского района. "Там ракеты падали прямо на дома", – заметил Игнат.

Кроме того, падение ракет, бомб на территории агрессора может быть и потому, что пилоты самолетов выпускают их раньше, поскольку не хотят рисковать и попадать в зону действия украинского ПВО. В то же время по словам Игната, захватчики и дальше будут продолжать обстрелы, учитывая, что украинские силы пока не могут достать самолеты, с которых осуществляются пуски вражеских ракет.

Обратите внимание! Вечером 20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв. С российского Су-34 "сошла" авиабомба. На месте прилета образовалась огромная воронка. Через два дня вблизи обнаружили еще один снаряд ФАБ-500, залетевший вглубь на 7 метров.

Обратите внимание Россия попала ракетой по дому в Умани: все, что известно о террористическом обстреле

В Умани завершили поисково-спасательную операцию

Ночью 28 апреля армия государства-террориста ударила ракетой по многоэтажке в Умани. Местные жители, спокойно спавшие в своих кроватях, оказались под завалами.

Спасательно-розыскные работы завершили только после обеда 29 апреля. К сожалению, в результате российского обстрела погибли 23 человека, в том числе 6 детей. Также в МВД отметили, что две женщины считаются пропавшими без вести.