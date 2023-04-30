Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону пояснив, чому загарбники часто запускають свої ракети саме з Каспійського моря. Про це пише 24 Канал.
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"Аби не скидати на голову росіянам"
Ігнат зазначив, що держава-агресор здійснює пуски ракет з Каспію, щоб вони не падали на російські міста.
Чому пускають з Каспію, – тому, що не завжди ракета, впущена з літака, летить до своєї цілі. Вона і падає… Простіше, коли вона падає в Каспійське море, ніж десь там в Росії на голову росіянам,
– пояснив речник командування Повітряних сил.
Також він додав, що російські ракети вже падали під час запуску в Ростовській області, а також з району Волго-Донська. "Там ракети падали прямо на будинки", – зауважив Ігнат.
Окрім того, падіння ракет, бомб на території агресора може бути й через те, що пілоти літаків випускають їх раніше, оскільки не хочуть ризикувати та потрапляти в зону дії українського ППО. Водночас за словами Ігната, загарбники й надалі продовжуватимуть обстріли, зважаючи на те, що українські сили поки не можуть дістати літаки, з яких здійснюються пуски ворожих ракет.
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В Умані завершили пошуково-рятувальну операцію
Вночі 28 квітня армія держави-терориста вдарила ракетою по багатоповерхівці в Умані. Місцеві жителі, які спокійно спали у своїх ліжках, опинилися під завалами.
Рятувально-пошукові роботи завершили лише пообіді 29 квітня. На жаль, внаслідок російського обстрілу загинули 23 людини, зокрема, 6 дітей. Також у МВС зазначили, що двох жінок вважають зниклими безвісти.