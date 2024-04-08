Сьогодні вдень повідомляли про вибухи в Одесі та Запоріжжі. Наразі невідомо, яким озброєнням завдали удару.
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Причина тривоги
О 12:00 у Повітряних силах повідомили про активність ворожої авіації на сході та попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 12:18 з'явилася інформація про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.
За даними моніторингових каналів, поблизу Харкова зафіксовано розвідувальний БпЛА.
Станом на 13:09 в Україні оголошено відбій повітряної тривоги.
Вибухи в Запоріжжі
О 12:22 моніторингові канали повідомили про вибух у Запоріжжі. Наразі невідомо чим завдали удару.
Уночі "Шахеди" атакували Україну: що відомо
- Окупанти вночі випустили 24 "Шахеди" по Україні. Дрони запускали із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – Росія. Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів та ракету Х-59.
- Відомо, що на Житомирщині російські війська атакували об'єкт інфраструктури. У міськраді наголосили, що через російську атаку є пряма загроза забруднення повітря.
- Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що заходи, які запровадила Звягельська міська рада є більше все ж таки превентивною мірою. Він також додав, що наразі не фіксують забруднення повітря.