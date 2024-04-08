У Одесі вчергове пролунали вибухи. Повітряну тривогу не оголошували, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

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Повітряну тривогу не оголошували

Жителі Одеси чули потужні вибухи. Наразі невідомо, у чому причина. У регіоні не оголошували про повітряну загрозу.

Причини невідомі. Місцева влада не коментувала цього.

24 Канал слідкує за ситуацією та повідомить подробиці, коли вони стануть відомими.

Тривогу в регіоні оголосили о 12:19, як і у більшості областей через загрозу балістичного озброєння.

Росія атакувала Одесу 6 квітня

  • Ввечері 6 квітня в Одесі пролунали декілька вибухів. За кілька хвилин до цього в місті оголосили повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що в місті почалась пожежа.
  • Місцева влада закликала людей дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.
  • Відбій повітряної тривоги в Одесі пролунав аж о 22:10. Після цього видання "Думская" повідомило, що в місті горить житловий будинок.
  • Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі 24 Каналу повідомила, що росіяни продовжують виробляти різноманітні ракети для того, щоб використовувати їх по українських містах. Чимало з них зберігаються у Криму та готові до застосування.