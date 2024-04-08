Таку думку 24 Каналу вислови радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що Україні слід зосередити увагу на ближчих тилах окупованих територій, куди росіяни звозять свої сили. Тимчасом Росія має достатні резерви військової сили для посилення наступу.

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Вугледар

За словами Андрющенка, росіяни зараз намагаються тиснути на Курахове та увійти у Вугледар із двох боків (тиснути на місто з півдня та півночі). Це бачить все керівництво ЗСУ.

З Вугледаром вони хочуть повторення Авдіївки: взяти місто в півкільце та змусити українських військових відходити,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Тимчасом росіяни продовжують будівництво залізниці з Ростова до Криму. На думку Андрющенка, як тільки вона буде добудована, Вугледар стане "перлиною" логістики Росії на Півдні України.

Важливо! Росія вже понад рік будує залізницю на тимчасово окупованій території України. Цей процес майже завершено.

Часів Яр

Великий тиск з боку окупантів відбувається і на Часів Яр. Ще у 2022 – 2023, за словами радника міського голови Маріуполя, українські військові глибоко проривали землю на цьому напрямку. Також ландшафт на цій території грає на руку ЗСУ, завдяки чому росіянам буде складно просуватись.

"Я сподіваюсь, що вони там не посунуться і будуть про нього мріяти", – додав Андрющенко.

Ближчі тили окупації

Останнім часом "бавовна" успішно навідується до російських міст. Однак, за словами радника міського голови Маріуполя, потрібно більше зосередитись на лінії фронту, адже, на думку росіян, тут "більш безпечно".

Бити по Бєлгороду – це прикольно, по Ростову – це взагалі шикарно, але в цей самий час росіяни тягнуть всі свої сили в Маріуполь, Бердянськ, Новоазовськ. Зараз важливо подивитися на ближчі тили на нашій окупованій території,

– прокоментував Андрющенко.

Призовна кампанія росіян

Зараз ми не бачимо зниження інтенсивності росіян щодо підготовки, мобілізації. Цілком можливо, що росіяни використають призовну кампанію, аби додати людей до війська на лінії фронту. Однак, за словами радника міського голови Маріуполя, початок призовної кампанії на території Росії означає, що з запасом військ у них все гаразд і вони не збираються на найближчий час збільшувати кількість своїх збройних сил з погляду на наступ та посилення тиску на лінії фронту.

150 тисяч призовників російська система має "переварити" лише цієї весни і якщо додати ще 300 тисяч, про які казав Владімір Путін – це означає, що лише за 2 – 3 місяці війська Росії мають прийняти понад 400 – 450 тисяч новобранців, які вона має одягнути, нагодувати, підготувати, транспортувати до лінії фронту та кинути в бій.

Це нереально навіть для російської військової машини. Одночасно це добре, але й погано, бо це означає, що вони оцінюють свою динаміку, як позитивну і в них є ще резерви, які ми не бачимо,

– зауважив Андрющенко.

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