Близько 21:38 в Одесі почали лунати вибухи. Місцева влада закликала людей дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.

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Росія атакувала Одесу

О 21:36 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з Криму. У південних регіонах, зокрема на Одещині, оголосили повітряну тривогу.

За кілька хвилин у місті почули вибухи.

О 21:40 Сили оборони Півдня України попередили, що триває бойова робота. Вони нагадали, що це також може бути небезпечно.

Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не заважайте Силам оборони і не орієнтуйте ворога,

– наголосили захисники.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав жителів міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі 24 Каналу повідомила, що росіяни продовжують виробляти різноманітні ракети для того, щоб використовувати їх по українських містах. Чимало з них зберігаються у Криму та готові до застосування.

Якою балістикою росіяни можуть обстріляти Україну з Криму