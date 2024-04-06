Около 21:38 в Одессе начали раздаваться взрывы. Местные власти призвали людей соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

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Россия атаковала Одессу

В 21:36 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики из Крыма. В южных регионах, в частности в Одесской области, объявили воздушную тревогу.

Через несколько минут в городе услышали взрывы.

В 21:40 Силы обороны Юга Украины предупредили, что продолжается боевая работа. Они напомнили, что это также может быть опасно.

Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не мешайте Силам обороны и не ориентируйте врага,
– отметили защитники.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире 24 Канала сообщила, что россияне продолжают производить различные ракеты для того, чтобы использовать их по украинским городам. Многие из них хранятся в Крыму и готовы к применению.

Какой баллистикой россияне могут обстрелять Украину из Крыма

  • Наталья Гуменюк отметила, что оккупированный Крымский полуостров давно стал для россиян военным хабом, где они хранят немало вооружения. В частности ракеты.
  • Врагу удалось собрать ракеты различного класса для баллистических ударов, к примеру в Крыму есть ракеты "Оникс" и "Циркон".
  • По словам Гуменюк, южные регионы довольно часто страдали от ударов вражескими "Ониксами". Также россияне уже использовали пять ракет "Циркон" по Украине.
  • К слову, 6 апреля Владимир Зеленский назвал количество систем Patriot, необходимое для того, чтобы закрыть Украину полностью. По его словам, необходимо иметь 25 таких систем по 6 – 8 батарей в каждой.