Около 21:38 в Одессе начали раздаваться взрывы. Местные власти призвали людей соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

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Россия атаковала Одессу

В 21:36 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики из Крыма. В южных регионах, в частности в Одесской области, объявили воздушную тревогу.

Через несколько минут в городе услышали взрывы.

В 21:40 Силы обороны Юга Украины предупредили, что продолжается боевая работа. Они напомнили, что это также может быть опасно.

Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не мешайте Силам обороны и не ориентируйте врага,

– отметили защитники.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире 24 Канала сообщила, что россияне продолжают производить различные ракеты для того, чтобы использовать их по украинским городам. Многие из них хранятся в Крыму и готовы к применению.

Какой баллистикой россияне могут обстрелять Украину из Крыма