Воздушную тревогу в Полтавской области объявили около 20:40. А уже через около получаса стало известно о том, что в Полтавской общине прогремел взрыв.

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На регион летела ракета

Собственно, о взрыве в Полтавской общине сообщили жители областного центра журналистам Суспильного. Они написали об этом в 21:08.

Предшествовало этому сообщение от Воздушных сил ВСУ, которое опубликовали в 21:07. В нем написали: "Ракета на Полтавщине с востока!"

Заметим, что в 20:55 Воздушные силы отметили: "Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!"

Обратим внимание, что по состоянию на 21:17 воздушная тревога сохраняется на Полтавщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Сумщине и Черниговщине.

Обновлено! В 21:28 глава Полтавской ОВА Филипп Пронин отметил, что российские военные попали по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской общины. Все соответствующие службы работают на месте. Что касается остальной информации, то она уточняется.

Россияне днем ударили по Запорожью

Обратим внимание, что днем 8 апреля российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Как отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, оккупанты ударили по промышленному объекту. Вследствие вражеской атаки пострадали шестеро местных жителей.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев впоследствии уточнил, что российские захватчики также повредили 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение. В общем повреждены 14 зданий.

Впоследствии стало известно, что ракетный удар по Запорожью унес жизни трех человек. Еще 8 получили ранения различной степени тяжести.

Еще 8 получили ранения различной степени тяжести. Заметим, что сами россияне хвастались атакой по Запорожью. Их издания писали о том, что по городу ударили баллистической ракетой "Искандер-М".

Напоследок напомним о важности пребывания в укрытиях, когда в вашем регионе объявили воздушную тревогу. Помните о том, что враг чрезвычайно коварен. Более того, уже неоднократно оккупанты били в одно и то же место с интервалом в несколько десятков минут, чтобы убивать еще и спасателей, правоохранителей и представителей СМИ, которые приехали на место происшествия.