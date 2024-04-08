Тревогу в регионе объявили в 20:52. Воздушные силы писали, что есть угроза применения баллистики с северо-востока. После девяти вечера в области услышали взрывы.

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Сколько людей ранены на Полтавщине 8 апреля

Тяжелый вечер для Полтавщины. К сожалению, в результате вражеского удара по гражданскому дому один человек погиб. По предварительной информации, травмированы пять человек, из них трое детей. Еще одного человека спасли из соседнего дома,

– написал Филипп Пронин в 22:30.

По его данным, была частично разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов.

В 21:28 глава ОВА сообщил, что оккупанты попали по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской общины. На месте работают все соответствующие службы, а детали по атаке уточняют.

Корреспонденты "Суспильного" сообщили, что удар пришелся на двухэтажное семейное общежитие, именно там погиб человек.

Впоследствии Филипп Пронин сообщил "Суспильному", что по состоянию на 23:00 известно о десяти пострадавших и одном погибшем. Двух детей госпитализировали, они не в тяжелом состоянии. Кроме общежития, повреждены еще три дома вокруг.

Обратите внимание! В одиннадцать вечера стало известно, что враг запустил "Шахеды". Сейчас тревога только на Херсонщине, но очевидно, что она расширится и на другие области.

От российских атак страдают и дети