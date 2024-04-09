У Повітряних силах повідомили, що під час нічної атаки "Шахедами" захисникам неба вдалось знищити всі дрони-камікадзе, які ворог випустив по Україні.

Дивіться також Унаслідок удару по Полтавщині загинула людина, ще десять травмовано, серед них діти

Сили ППО збили 20 "Шахедів" з 20

Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що уночі 9 квітня 2024 року Росія атакувала Україну 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Вони були запущені двох напрямків:

із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму,

та із Приморсько-Ахтарська в Росії.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– повідомив Олещук.

В результаті протиповітряного бою захисники неба знищили усі 20 "Шахедів". Їх збили у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Крім цього, ворог також атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. Однак, на жаль, про їхнє збиття не повідомлялось. Про наслідки влучань теж наразі невідомо.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"