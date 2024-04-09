У Повітряних силах повідомили, що під час нічної атаки "Шахедами" захисникам неба вдалось знищити всі дрони-камікадзе, які ворог випустив по Україні.
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Сили ППО збили 20 "Шахедів" з 20
Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що уночі 9 квітня 2024 року Росія атакувала Україну 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Вони були запущені двох напрямків:
- із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму,
- та із Приморсько-Ахтарська в Росії.
До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– повідомив Олещук.
В результаті протиповітряного бою захисники неба знищили усі 20 "Шахедів". Їх збили у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.
Крім цього, ворог також атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. Однак, на жаль, про їхнє збиття не повідомлялось. Про наслідки влучань теж наразі невідомо.
Що відомо про нічну атаку "Шахедами"
- Атака почалась ще близько 23:00 8 квітня. Ворог випустив кілька груп дронів-камікадзе, а повітряна тривога поступово розросталась українськими регіонами.
- Вибухи лунали у низці областей, зокрема на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині, Дніпровщині, Полтавщині, Вінниччині та Львівщині. Як з'ясувалося пізніше, це була робота ППО. Також звуки вибухів чули у Хмельницькій області.
- Під час нальоту БпЛА людей закликали перебувати в укриттях. Найдовше не спали жителі Львівщини, Франківщини та Тернопільщини. Там відбій повітряної тривоги оголосили аж о пів на шосту ранку.