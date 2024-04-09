Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Відомо, що у ніч проти 9 квітня під загрозою удару "Шахедами" ціла низка областей. Вибухи пролунали на Хмельниччині.

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Звернімо увагу, що повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 01:40. А вже о 03:25 надійшла інформація про те, що в регіоні лунають вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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Тим часом про роботу ППО повідомляють у Львівській області. Глава ОВА Максим Козицький написав про це у своєму телеграмі о 03:32. Він перед тим закликав не фотографувати та не знімати на відео роботу наших оборонців неба. Глава ОВА підкреслив, що ми не повинні допомагати ворогові завдавати ударів.

Слід зауважити, що Повітряні сили о 03:40 написали, що група "Шахедів" з Тернопільщини летить у напрямку Львівщини. Також "Шахеди" з Хмельниччини летять на Тернопільщину. Крім того, кілька груп ударних БпЛА на Вінниччині рухаються у західному напрямку. Тому не нехтуємо власною безпекою та перебуваймо в укриттях.