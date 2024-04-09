Об этом сообщили Воздушные силы, а также подтвердили в ОВА. Жителям Львовщины следует находиться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Немного ранее Российские "Шахеды" залетели на Полтавщину: там слышали звуки, похожие на взрыв

Атака дронов на Львовщину 9 апреля: что известно

В 03:55 Воздушные силы написали в социальных сетях, что группа "Шахедов" направляется из Тернопольской области в направлении Львовщины. В 3 утра глава Львовской Областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что вражеские беспилотники заходят в воздушное пространство региона и попросил жителей быть далеко от окон.

Напоминаю: ничего не фотографируем, не снимаем на видео и нигде не публикуем, потому что это – помощь врагу,

– впоследствии добавил он.

Местные телеграм-каналы также писали, что в области слышали звуки взрыва – предварительно, это работа ПВО. В 03:32 об этом же написал Козицкий: "На Львовщине работает ПВО".

Внимание! Воздушная тревога продолжается, опасность не миновала, и еще к Львовской области движется несколько "Шахедов", как пишут Воздушные силы. Ожидайте отбоя и только тогда покидайте безопасные места.

Перед этим "Шахеды" атаковали еще ряд городов Украины – взрывы слышали в Каменском Днепропетровской области, в Одесской области, на Полтавщине, а одновременно со Львовщиной звуки взрывов прозвучали в Хмельницкой области.