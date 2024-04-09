Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 00:58. Впоследствии стало известно о том, что в регионе слышали звук, напоминающий взрыв.

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Полтавщина под атакой "Шахедов"

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в 01:35 написал: "До отбоя угрозы находитесь в укрытиях! Не пренебрегайте безопасностью! Верим в наших защитников!"

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В 01:39 Суспильне Полтава написало, что на Полтавщине слышали звук, который напоминает взрыв. Информации по этому поводу от представителей местной власти еще не поступало.

Обратим внимание, что по состоянию на 01:53 воздушную тревогу объявили в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской, а также Полтавской области.

01:58 Суспильне Полтава написало о том, что в регионе прогремели повторные взрывы.

В 02:00 на Полтавщине объявили отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытия.

Напомним, что вечером 8 апреля российские захватчики атаковали Полтавскую область ракетой. Как отметил Филипп Пронин, в результате этого погиб один человек. Общее количество пострадавших – 10. Им оказывали необходимую медицинскую помощь.