Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 00:58. Згодом стало відомо про те, що в регіоні чули звук, який нагадує вибух.
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Полтавщина під атакою "Шахедів"
Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін о 01:35 написав: "До відбою загрози перебувайте в укриттях! Не нехтуйте безпекою! Віримо в наших захисників!"
О 01:39 Суспільне Полтава написало, що на Полтавщині чули звук, який нагадує вибух. Інформації щодо цього від представників місцевої влади ще не надходило.