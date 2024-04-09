Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 00:58. Згодом стало відомо про те, що в регіоні чули звук, який нагадує вибух.

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Полтавщина під атакою "Шахедів"

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін о 01:35 написав: "До відбою загрози перебувайте в укриттях! Не нехтуйте безпекою! Віримо в наших захисників!"

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О 01:39 Суспільне Полтава написало, що на Полтавщині чули звук, який нагадує вибух. Інформації щодо цього від представників місцевої влади ще не надходило.