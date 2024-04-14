В небе над Украиной были сбиты все 10 ударных беспилотников. Об этом рассказал командующий Воздушных сил Николай Олещук.

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Уничтожено 10 "Шахедов"

Российские военные выпустили по Украине 10 ударных БпЛА типа "Шахед". Их выпускали из российской Курской области.

Также для своей атаки оккупанты использовали четыре зенитные управляемые ракеты систем С-300/С-400, которыми атаковали с территории Донецкой области.

Все "шахеды" сбиты на Харьковщине зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины,

– рассказал Олещук.