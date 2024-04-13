В обед 13 апреля в оккупированном Россией Луганске прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке на машиностроительный завод.

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Что известно о машиностроительном заводе в Луганске, который атаковали ракетами

Этот завод стоит еще с 1787 года. После провозглашения независимости Украины, он стал крупнейшим производителем горно-обогатительного оборудования на территории страны.

Однако, после оккупации Луганска, он работает на Россию и дела там пошли не очень. В начале июля 2014 года на заводе сетовали на длительное отсутствие заказов.

"Мы работаем исключительно на Россию. Пока выполнялись заказы прошлого года, загруженность была достаточной. Затем был спад и существенный – за два месяца не заключили ни одного договора, надеялись только на то, что российские партнеры зависят от нас так же, как и мы от них. Надежды оправдались - на днях получили заказ, но как его выполнить, не понятно. Есть проблемы с поставками, в частности возникали сложности с покупкой металла в Донецке. Часть сотрудников не может доехать на работу – транспорт ходит нерегулярно, а иногда вообще не ходит. Обстановка в коллективе очень нервная, все боятся", – говорилось в сообщении.

27 августа 2014 появилось сообщение о том, что руководство Луганского машиностроительного завода якобы приняло решение срочно эвакуировать производство в Чебоксары. Однако быстро выяснилось, что это неправдивая информация.

С завода вывезли некоторое оборудование в Россию, однако он и в дальнейшем изготавливает оборудование для предприятий электронного машиностроения, изготавливая как и серийные детали, так и по чертежам заказчиков.

По словам источника издания "Донбасс.Реалии", на предприятии ремонтировали российскую военную технику. Там же располагался личный состав армии России.

Удар по Луганску: главное

Около 12 дня в Луганске прогремели взрывы. Видео с якобы "пролетом ракеты", взрывами и дымом быстро разлетелись в сети.

Сначала российские власти заявили о "ракетной атаке" на район городского автовокзала. Однако когда кадров в сети стало больше, врать уже не было смысла – оккупанты подтвердили прилет на территории машиностроительного завода.

Руководитель террористической организации "лнр" Леонид Пасечник заявил, что "на заводе планировали открыть производство". СМИ сообщают, что перед атакой на территории здания видели скопление российской военной техники.

Традиционно российские оккупанты обвиняют в атаке ВСУ. Украинское командование пока не комментировало ситуацию.



