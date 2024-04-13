В обед 13 апреля в оккупированном Россией Луганске прогремели взрывы. Местные жители заявили об атаке на машиностроительный завод.
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Что известно о машиностроительном заводе в Луганске, который атаковали ракетами
Этот завод стоит еще с 1787 года. После провозглашения независимости Украины, он стал крупнейшим производителем горно-обогатительного оборудования на территории страны.
Однако, после оккупации Луганска, он работает на Россию и дела там пошли не очень. В начале июля 2014 года на заводе сетовали на длительное отсутствие заказов.
"Мы работаем исключительно на Россию. Пока выполнялись заказы прошлого года, загруженность была достаточной. Затем был спад и существенный – за два месяца не заключили ни одного договора, надеялись только на то, что российские партнеры зависят от нас так же, как и мы от них. Надежды оправдались - на днях получили заказ, но как его выполнить, не понятно. Есть проблемы с поставками, в частности возникали сложности с покупкой металла в Донецке. Часть сотрудников не может доехать на работу – транспорт ходит нерегулярно, а иногда вообще не ходит. Обстановка в коллективе очень нервная, все боятся", – говорилось в сообщении.
27 августа 2014 появилось сообщение о том, что руководство Луганского машиностроительного завода якобы приняло решение срочно эвакуировать производство в Чебоксары. Однако быстро выяснилось, что это неправдивая информация.
С завода вывезли некоторое оборудование в Россию, однако он и в дальнейшем изготавливает оборудование для предприятий электронного машиностроения, изготавливая как и серийные детали, так и по чертежам заказчиков.
По словам источника издания "Донбасс.Реалии", на предприятии ремонтировали российскую военную технику. Там же располагался личный состав армии России.
Удар по Луганску: главное
- Около 12 дня в Луганске прогремели взрывы. Видео с якобы "пролетом ракеты", взрывами и дымом быстро разлетелись в сети.
- Сначала российские власти заявили о "ракетной атаке" на район городского автовокзала. Однако когда кадров в сети стало больше, врать уже не было смысла – оккупанты подтвердили прилет на территории машиностроительного завода.
- Руководитель террористической организации "лнр" Леонид Пасечник заявил, что "на заводе планировали открыть производство". СМИ сообщают, что перед атакой на территории здания видели скопление российской военной техники.
- Традиционно российские оккупанты обвиняют в атаке ВСУ. Украинское командование пока не комментировало ситуацию.