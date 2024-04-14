У небі над Україною було збито усі 10 ударних безпілотників. Про це розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.
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Знищено 10 "Шахедів"
Російські військові випустили по Україні 10 ударних БпЛА типу "Шахед". Їх випускали з російської Курської області.
Також для своєї атаки окупанти використали чотири зенітні керовані ракети систем С-300/С-400, якими атакували з території Донецької області.
Усі "шахеди" збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України,
– розповів Олещук.
На жаль, у Повітряних силах не повідомили, чи вдалося збити випущені ракети.
Скільки збито "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил