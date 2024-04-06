Соответствующую информацию обнародовали утром 6 февраля.

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В Хмельницкой ОВА рассказали, есть ли попадания в регионе

Заметим, что в половине 5 утра в Хмельницкой области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали, что ударные вражеские БпЛА приближались к Староконстантинову.

Так, в Хмельницкой ОВА в 9:19 рассказали об обезвреживании российских беспилотников. В частности, там отметили об уничтожении 5 вражеских целей.

Кроме этого, информации о погибших или повреждений пока нет.

Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО обезвредили 5 БПЛА типа Shahed. Информация о погибших, травмированных или повреждения пока не поступала. Спасибо нашим ВСУ!,

– отметили в Хмельницкой ОВА.

Сколько вражеских целей сбила украинская ПВО во время атаки 6 апреля