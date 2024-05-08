В украинское небо ракеты (вероятнее всего, Х-101) залетели в 4 часа утра. Воздушную тревогу постепенно объявляли, начиная с восточных областей, и в конце концов она охватила всю территорию нашего государства.
Ранее сообщали, что Россия вывела ракетоноситель "Калибров" в Черное море: в ВСУ рассказали подробности
Ракетная атака врага 8 мая: что происходило
ВС информируют о новых ракетах
+ крылатая ракета с юга в районе Баштанки Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог.
+ ракета в Черкасской области в направлении Каменки.
Ракеты меняют курс
Крылатая ракета с юга изменила направление на Кропивницкий. Еще одна крылатая ракета с юга в Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог, пишут ВС.
Ракеты в небе
Воздушные силы написали: ракета в районе Белополья Сумской области, курс юго-западный.
Также крылатая ракета с юга в Николаевской области в направлении Кировоградской области, как добавили ВС. Возможно, как раз и речь о "Калибре".
Тревога по всей Украине
Тем временем воздушная тревога уже охватила всю Украину. Мониторы пишут, могли только что запустить "Калибры" (ВС ранее писали, что враг вывел в море один носитель).
Имитационные пуски
Поскольку так и не поступало информации от Воздушных сил по ракетам, предварительная информация мониторов могла свидетельствовать об имитации пусков врагом. Однако реальный пуск мог состояться позже и ракеты все еще могут прилететь.
Воздушная тревога
Воздушная тревога охватила почти всю Украину, кроме западных областей.
Пуски ракет
Также мониторы, пока без подтверждения от Воздушных сил, написали о пусках крылатых ракет из района аэродрома "Энгельс" в Саратовской области России.
Взлетели Ту-95МС
После 23 часов 7 мая в мониторинговых каналах начали появляться сообщения о взлете по меньшей мере трех Ту-95МС с "Оленьи". С замечанием, что если вылет боевой, то в 3 – 4 утра они выйдут на пусковые рубежи, то есть до 5 часов можно ожидать ракеты в нашем воздушном пространстве.
Кроме ракет, Силы обороны вынуждены сражаться и против "Шахедов" этой ночью. Несколько групп залетели с северного и южного направлений, создали угрозы на Сумщине, Полтавщине и в других регионах.
Сразу обратим внимание, что предыдущая массированная ракетная атака России на Украину осуществлялась 27 апреля. Тогда враг целенаправленно пытался уничтожить или хотя бы повредить энергетические и газовые объекты нашей инфраструктуры.
- Более 30 ракет различных типов летели, среди них 9 крылатых Х-101/Х-555, 8 "Калибров" и 2 крылатые "Искандер-К". 21 воздушную цель Противовоздушной обороне удалось уничтожить.
- Остальные нанесли ущерб в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях объектам генерации электроэнергии.