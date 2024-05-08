В украинское небо ракеты (вероятнее всего, Х-101) залетели в 4 часа утра. Воздушную тревогу постепенно объявляли, начиная с восточных областей, и в конце концов она охватила всю территорию нашего государства.

Ранее сообщали, что Россия вывела ракетоноситель "Калибров" в Черное море: в ВСУ рассказали подробности

Ракетная атака врага 8 мая: что происходило

04:17, 8 мая ВС информируют о новых ракетах + крылатая ракета с юга в районе Баштанки Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог. + ракета в Черкасской области в направлении Каменки.

04:12, 8 мая Ракеты меняют курс Крылатая ракета с юга изменила направление на Кропивницкий. Еще одна крылатая ракета с юга в Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог, пишут ВС.

04:01, 8 мая Ракеты в небе Воздушные силы написали: ракета в районе Белополья Сумской области, курс юго-западный.



Также крылатая ракета с юга в Николаевской области в направлении Кировоградской области, как добавили ВС. Возможно, как раз и речь о "Калибре".

03:55, 8 мая Тревога по всей Украине Тем временем воздушная тревога уже охватила всю Украину. Мониторы пишут, могли только что запустить "Калибры" (ВС ранее писали, что враг вывел в море один носитель).

03:50, 8 мая Имитационные пуски Поскольку так и не поступало информации от Воздушных сил по ракетам, предварительная информация мониторов могла свидетельствовать об имитации пусков врагом. Однако реальный пуск мог состояться позже и ракеты все еще могут прилететь.

02:50, 8 мая Воздушная тревога Воздушная тревога охватила почти всю Украину, кроме западных областей.

02:20, 8 мая Пуски ракет Также мониторы, пока без подтверждения от Воздушных сил, написали о пусках крылатых ракет из района аэродрома "Энгельс" в Саратовской области России.

02:00, 8 мая Взлетели Ту-95МС После 23 часов 7 мая в мониторинговых каналах начали появляться сообщения о взлете по меньшей мере трех Ту-95МС с "Оленьи". С замечанием, что если вылет боевой, то в 3 – 4 утра они выйдут на пусковые рубежи, то есть до 5 часов можно ожидать ракеты в нашем воздушном пространстве.

Кроме ракет, Силы обороны вынуждены сражаться и против "Шахедов" этой ночью. Несколько групп залетели с северного и южного направлений, создали угрозы на Сумщине, Полтавщине и в других регионах.

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Сразу обратим внимание, что предыдущая массированная ракетная атака России на Украину осуществлялась 27 апреля. Тогда враг целенаправленно пытался уничтожить или хотя бы повредить энергетические и газовые объекты нашей инфраструктуры.