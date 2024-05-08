Окупанти застосували для удару крилаті ракети із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. На щастя, силам ППО вдалося збити всі повітряні цілі у цьому регіоні.
Дивіться також Росіяни підняли свої ТУ-95 для атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють
Як відпрацювало ППО на Київщині
У КМВА розповіли, що для атаки на Київ ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема, там зазначили, що ракети на столицю заходили з кількох напрямків.
Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені,
– мовиться у повідомлені.
Також у КМВА подякували та відзначили відмінну роботу ППО. Зазначається, що про точну кількість ракет та тип ракет буде повідомлено у звітах Повітряних сил.
За попередньою інформацією, в столиці обійшлося без жертв та постраждалих.
Масований обстріл 8 травня: що відомо
- Перші ракети зайшли у повітряний простір України близько 4 ранку. Повітряну тривогу поступово оголошували, починаючи зі східних областей, та зрештою вона охопила всю територію нашої держави.
- Повідомлялося про роботу ППО у низці областей України. Зокрема, у Львові. Моніторингові пабліки зауважили при цьому, що ціллю окупантів міг бути знову Стрий. Ймовірно, росіяни могли спрямувати на місто три ракети.
- Також є інформація, що окупанти влучили у енергетичний об'єкт на Полтавщині. Цю інформацію підтвердив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.