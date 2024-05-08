Оккупанты применили для удара крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. К счастью, силам ПВО удалось сбить все воздушные цели в этом регионе.
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Как отработало ПВО на Киевщине
В КМВА рассказали, что для атаки на Киев враг использовал крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, которые выпускал с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В частности, там отметили, что ракеты на столицу заходили с нескольких направлений.
Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены,
– говорится в сообщении.
Также в КГВА поблагодарили и отметили отличную работу ПВО. Отмечается, что о точном количестве ракет и тип ракет будет сообщено в отчетах Воздушных сил.
По предварительной информации, в столице обошлось без жертв и пострадавших.
Массированный обстрел 8 мая: что известно
- Первые ракеты зашли в воздушное пространство Украины около 4 утра. Воздушную тревогу постепенно объявляли, начиная с восточных областей, и в конце концов она охватила всю территорию нашего государства.
- Сообщалось о работе ПВО в ряде областей Украины. В частности, во Львове. Мониторинговые паблики заметили при этом, что целью оккупантов мог быть снова Стрый. Вероятно, россияне могли направить на город три ракеты.
- Также есть информация, что оккупанты попали в энергетический объект на Полтавщине. Эту информацию подтвердил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.