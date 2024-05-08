Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона предупредил украинцев о том, что Россия может продолжать обстрелы.

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Россияне продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины

Евлаш отметил, что основная цель врага сейчас – энергетическая инфраструктура Украины. Оккупанты продолжают ее уничтожать и пытаются бить по различным объектам.

Он отметил, что последняя атака была довольно серьезной с достаточно большим применением большого количества различных типов ракет. Враг анализирует их применение и пытается собирать информацию, в частности, из своей разведки и открытых источников о том, какие именно объекты им удалось поразить.

Мы должны быть готовы к тому, что противник может продолжать такие свои удары. Видели несколько уменьшение в последнее время "Шахедов". Однако этой ночью враг использовал более двух десятков своих ударных БпЛА. Поэтому в этом плане мы должны быть готовы к отражению всех возможных вариантов воздушного нападения,

– предупредил Евлаш.

Напомним, что этой ночью Россия запустила по Украине "Кинжалы", "Калибры", баллистику и ударные дроны. В общем оккупанты выпустили 76 средств воздушного нападения: 55 ракет и 21 беспилотник. ПВО уничтожила 59 целей – 20 дронов и 39 ракет.

Последствия атаки на энергосистему