В эфире 24 Канала корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала о ситуации в городе и состоянии пострадавших. Она также пообщалась с очевидцами очередного акта российского террора.

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Рассказы очевидцев

Харьковчанка Татьяна буквально за несколько минут до взрыва ушла со стадиона. На площадке женщина проходила свою ежедневную норму в 10 тысяч шагов, поскольку имеет проблемы с коленом.

Девушка сидела, я сумочку возле нее оставила. Она с ребенком была. Стеша – маленькая девочка, вторая рядом бегала, и три мальчика на поле играли. Я находила шаги, и она (девушка с ребенком – 24 Канал) говорит: "Стеша, пошли домой". Мы поднялись по лестнице, а мальчики уже тоже собирались идти, портфели одевали. Я поднялась, и тут бабахнуло. Я упала,

– вспомнила харьковчанка.

В Харькове повреждены три многоэтажки. Газовики отработали на местах, сразу проверили все на предмет утечек. Местные жители максимально сразу сплотились, чтобы ремонтировать, выметать стекло, убирать обломки и тому подобное.

Оно как посыпалось, такое впечатление, будто рядом пролетело. Такой удар был, что я думала, попало в дом,

– рассказала жительница поврежденного дома Валентина.

Эксперты отработали на месте и собрали обломки. Уже ведется работа по установлению типа боеприпаса, которым ударили россияне.

В каком состоянии пострадавшие

Недавно появилась информация от правоохранителей, что еще 2 взрослых обратились к врачам – мужчина 55 лет и женщина 32 лет. В целом в результате российского удара по Харькову пострадали 7 человек. Среди них – трое мальчиков 14, 14 и 15 лет и 8-летняя девочка.

Дети в тяжелом состоянии. У нее (8-летней девочки – 24 Канал) из-за взрыва закрытая черепно-мозговая травма. Она также госпитализирована,

– отметила Черненко.

Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал, что оккупанты попали в футбольную площадку, которая расположена на территории средней школы Харькова среди жилого массива, где рядом только многоэтажки.

"Трое ребят, которые учатся в этой же школе, вышли среди дня погулять в футбол, потому что дома не было света. У одного констатирована травматическая ампутация конечности, повреждения легких и головы", – добавил Тимошко.

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