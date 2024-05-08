В етері 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла про ситуацію у місті та стан постраждалих. Вона також поспілкувалася з очевидцями чергового акту російського терору.

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Розповіді очевидців

Харків'янка Тетяна буквально за кілька хвилин до вибуху пішла зі стадіону. На майданчику жінка проходила свою щоденну норму у 10 тисяч кроків, оскільки має проблеми з коліном.

Дівчина сиділа, я сумочку біля неї залишила. Вона з дитиною була. Стєша – маленька дівчинка, друга поруч бігала і три хлопчики на полі грали. Я находила кроки й вона (дівчина з дитиною – 24 Канал) каже: "Стєша, пішли додому". Ми піднялися по сходах, а хлопчики вже теж збиралися іти, портфелі одягали. Я піднялася і тут бабахнуло. Я впала,

– пригадала харків'янка.

У Харкові пошкоджені три багатоповерхівки. Газовики відпрацювали на місцях, одразу перевірили все на предмет витоків. Місцеві мешканці максимально одразу згуртувалися, щоб ремонтувати, вимітати скло, прибирати уламки тощо.

Воно як посипалося, таке враження ніби поруч пролетіло. Такий удар був, що я думала, влучило у дім,

– розповіла мешканка пошкодженого будинку Валентина.

Експерти відпрацювали на місці та зібрали уламки. Вже ведеться робота щодо встановлення типу боєприпасу, яким вдарили росіяни.

У якому стані постраждалі

Нещодавно з'явилася інформація від правоохоронців, що ще 2 дорослих звернулися до лікарів – чоловік 55 років і жінка 32 років. Загалом внаслідок російського удару по Харкову постраждало 7 людей. Серед них – троє хлопчиків 14, 14 та 15 років й 8-річна дівчинка.

Діти у важкому стані. У неї (8-річної дівчинки – 24 Канал) через вибухову травму закрита черепно-мозкова травма. Вона також госпіталізована,

– зазначила Черненко.

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко розповів, що окупанти влучили у футбольний майданчик, який розташований на території середньої школи Харкова серед житлового масиву, де поруч є лише багатоповерхівки.

"Троє хлопців, які навчаються в цій же школі, вийшли серед дня погуляти у футбол, бо вдома не було світла. В одного констатовано травматичну ампутацію кінцівки, пошкодження легень та голови", – додав Тимошко.

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