Внаслідок удару по Салтівському району Харкову троє дітей перебувають у вкрай важкому стані. Подробиці атаки розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

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Удар по місту захопив харків'ян зненацька

Окупанти почали обстріл Харкова приблизно за кілька хвилин після 13:00. Атака на місто виявилася раптовою для його мешканців, адже повідомлень про повітряну тривогу не було.

Речник облпрокуратури Чубенко припустив, чому харків'ян не попередили про небезпеку. На його думку, повітряної цілі могло бути не видно на радарах.

Посадовець зауважив, що наразі він не готовий сказати, чим саме і звідки ворог вдарив по місту. Втім, є вірогідність, що окупанти використали ракету, яка рухалася на наднизьких висотах, через що її не було видно на радарах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Харкова постраждали п'ятеро людей. Серед них – троє хлопчиків 13, 14 та 15 років, а також двоє дорослих – чоловік 50 років та 81-річна жінка.

Відомо, що ворожий снаряд влучив посередині футбольного майданчика, де на той момент там гралися діти.

За повідомленням місцевої влади, стан хлопчиків – вкрай важкий. В одного з них – травматична ампутація. Наразі найкращі лікарі намагаються врятувати дітям життя.

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