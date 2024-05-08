Вдень 8 травня окупанти обстріляли Харків. Серед постраждалих – троє дітей. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону розповів подробиці атаки, передає 24 Канал.

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Діти просто гралися на майданчику

За словами Синєнубова, ворожий удар прийшовся по Салтівському району. Росіяни поцілили просто біля шкільного спортивного майданчику. Який тип боєприпасу використали окупанти ще невідомо.

Наразі є інформація про 5 постраждалих. Серед них – троє хлопчиків – 12, 13 та 15 років.

Троє дітей у вкрай важкому стані. Доставлені вже наразі до лікарні. Лікарі з вузькопрофільних лікарень міста всі зусилля скерували на порятунок життів. Однак. попередньо, стан дітей дуже важкий,

– розказав посадовець.

Синєгубов наголосив, що навчання у школах міста відбувається лише онлайн. Тому удар стався не під час навчального процесу. Діти просто грали у футбол на спортивному майданчику.

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко у коментарі ЗМІ додав, що в одного хлопчика – травматична ампутація.

Відомо, що до медиків також звернулися ще двоє дорослих. Це 55-річний чоловік і 80-річна жінка.

Їх стан ще оцінюють. Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків.

Речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що снаряд влучив посередині футбольного майданчика. Він припустив, що по Харкову вдарили ракетою, яка рухалася на наднизьких висотах, через що її не помітили на радарах ППО і не дали сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, що десь після 13:10 у місті пролунали вибухи. Мер міста Терехов повідомив про прильоти у житловий район Харкова.