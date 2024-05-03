Прилет случился в частном секторе города, где нет ни одного военного объекта. В результате удара полностью уничтожены несколько частных домов.
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Российские оккупанты снова коварно терроризируют мирное население Украины. Уже известно, что захватчики снова запустили авиационную бомбу УМПБ Д-30, которую они регулярно применяют по прифронтовым территориям. Дальность полета этого унифицированного межвидового планирующего боеприпаса – до 90 километров.
Уже есть обломки от авиабомбы УМПБ Д-30, которую запускают с истребителя. Дальность полета этого боеприпаса составляет до 90 километров. Вы понимаете, что Харьков находится в 30 километрах от государственной границы. Местные находятся в опасности,
– рассказал руководитель прокуратуры Харьковщины Александр Фильчаков.
Один из поврежденных домов в результате удара по Харькову / Фото 24 Канала
Известно о по меньшей мере 12 поврежденных домах / Фото 24 Канала
Что известно о пострадавших
По словам начальника полиции Харьковщины Владимира Тимошко, вражеская бомба уничтожила несколько частных домов. Двое мужчин получили легкие ранения. К счастью, тяжелых пострадавших не было.
Последствия прилета в одном из домов / Фото 24 Канала
Дальность полета УМПБ Д-30, которой ударили по Харькову, – 90 километров / Фото 24 Канала
Также известно об одной погибшей женщине, которой было 82 года. Она несколько лет была "прикована" к постели из-за тяжелой болезни.
Обломок УМПБ Д-30 / Фото 24 Канала
Один из местных жителей Григорий чудом избежал травм. Он услышал громкий взрыв, после чего все затряслось.
Смотрел себе телевизор. И тут произошел взрыв. Окна посыпались – все попадало. Вышел на улицу и увидел, что здесь просто развалины. Меня спасли от осколков крепкие шторы. Если бы не они, то все осколки стекла полетели бы на меня,
– рассказал Григорий.
Ситуация в Харькове: коротко
- 3 мая в Харькове прозвучала серия взрывов. Воздушную тревогу там объявили в 11:39.
- Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия действительно хочет захватить Харьков или Сумы. Об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб. Но пока неизвестно, насколько серьезными являются планы оккупантов.
- 2 мая около 11:00 в Харькове около 11:00 прозвучали по меньшей мере 2 взрыва. Россияне атаковали КАБами.