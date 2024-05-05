Взрывы подтвердил городской голова. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги предшествуйте в укрытии. Что уже известно о взрыве в Харькове, передает 24 Канал.

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Оккупанты снова атаковали Харьков

Около 14:08 в Харьковской области объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на Северо-Востоке. Отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения.

Уже в 14:17 городской голова Игорь Терехов написал, что в Харькове слышны взрывы. Глава ОВА написал, что оккупанты наносят удары. Олег Синегубов призвал: "Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!".

Удар по центральной части города, в районе жилой застройки,

– уже в 14:32 написал Терехов.

Добавил, что есть предварительная информация о двух раненых. Через несколько минут глава ОВА уточнил, что россияне ударили по Шевченковскому району Харькова.

По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры,

– отметил Синегубов.

Профильные службы продолжают осмотр. Уже в 14:47 городской голова сообщил, что количество пострадавших возросло. На эту минуту известно о 5 раненых.