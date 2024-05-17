Несмотря на огромные потери, враг не прекращает своих захватнических наступательных операций. Так, оккупанты продолжают атаковать на Харьковщине, где продолжаются ожесточенные бои.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

личного состава – около 489870 (+1410) человек

танков – 7547 (+18)

боевых бронированных машин – 14552 (+14)

артиллерийских систем – 12603 (+38)

РСЗВ – 1071 (+1)

средства ПВО – 800 (+2)

самолетов – 353 (+2)

вертолетов – 326 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10073 (+45)

крылатые ракеты – 2200 (+0)

корабли /катера – 26 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 17104 (+56)

специальная техника – 2062 (+7)



Потери российской армии 17 мая / Инфографика Генштаба / Инфографика Генштаба

Отражение ночной дроновой атаки