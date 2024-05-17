Несмотря на огромные потери, враг не прекращает своих захватнических наступательных операций. Так, оккупанты продолжают атаковать на Харьковщине, где продолжаются ожесточенные бои.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 489870 (+1410) человек
- танков – 7547 (+18)
- боевых бронированных машин – 14552 (+14)
- артиллерийских систем – 12603 (+38)
- РСЗВ – 1071 (+1)
- средства ПВО – 800 (+2)
- самолетов – 353 (+2)
- вертолетов – 326 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10073 (+45)
- крылатые ракеты – 2200 (+0)
- корабли /катера – 26 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 17104 (+56)
- специальная техника – 2062 (+7)
Потери российской армии 17 мая / Инфографика Генштаба / Инфографика Генштаба
Отражение ночной дроновой атаки
- В ночь на 17 мая враг атаковал 20 ударными БПЛА типа "Шахед"-131/136 из районов Приморско-Ахтарск и Курск – Россия.
- В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских "Шахедов" в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.