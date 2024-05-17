Несмотря на огромные потери, враг не прекращает своих захватнических наступательных операций. Так, оккупанты продолжают атаковать на Харьковщине, где продолжаются ожесточенные бои.

Смотрите также Очень ценные цели: почему удар по аэродрому Бельбек был настолько важным

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 489870 (+1410) человек
  • танков – 7547 (+18)
  • боевых бронированных машин – 14552 (+14)
  • артиллерийских систем – 12603 (+38)
  • РСЗВ – 1071 (+1)
  • средства ПВО – 800 (+2)
  • самолетов – 353 (+2)
  • вертолетов – 326 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10073 (+45)
  • крылатые ракеты – 2200 (+0)
  • корабли /катера – 26 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17104 (+56)
  • специальная техника – 2062 (+7)


Потери российской армии 17 мая / Инфографика Генштаба / Инфографика Генштаба

Отражение ночной дроновой атаки

  • В ночь на 17 мая враг атаковал 20 ударными БПЛА типа "Шахед"-131/136 из районов Приморско-Ахтарск и Курск – Россия.
  • В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских "Шахедов" в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.