Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что и самолеты, и установки ПВО дальнего радиуса действия – это важные цели, даже если они находятся далеко от главных мест, где развиваются события, – Харьковщины, Очеретино Донецкой области и тому подобного. Каждое уничтожение такой установки или самолета – это серьезные результаты, и если российскую авиацию удастся убрать из Крыма или отдалить от линии фронта, это будет большим бонусом.

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Цели, стоящие ATACMS и Storm Shadow

Самолеты истребительной авиации наносят немалый ущерб, пытаясь перехватывать украинские боеприпасы и участвуя в противовоздушной обороне.

Отбросить российскую авиацию как можно дальше от Крыма и создать серьезные препятствия для ее нормальной работы – это важнейшая военная цель, ради которой вполне стоит тратить ракеты ATACMS и Storm Shadow,

– подчеркнул Давид Шарп.

Он заметил, что поскольку основные события на фронте происходят в других местах, очень важно все время проверять, есть ли важные цели, на которые можно применить ракеты ATACMS, чтобы облегчить там ситуацию.

Но если таких целей нет, эти ракеты не стоит тратить на уничтожение условной самоходной артиллерийской установки, хотя для других боеприпасов это очень важная и привлекательная цель.

Ракеты ATACMS и Storm Shadow – это особый инструмент, который стоит беречь для нанесения противнику чувствительных потерь, и иногда нужно выбирать тайминг для их использования. Поэтому в случае с аэродромом Бельбек я не сомневаюсь, что удары по нему были более чем уместными,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

Такие атаки по военным аэродромам Крыма осуществляются уже не впервые. И часто во время атак уничтожаются именно установки ПВО. Давид Шарп подчеркнул, что вряд ли это может свидетельствовать о большой наземной десантной операции со стороны Украины, поскольку она сейчас не в том положении, чтобы думать о подобном.

Нанести ущерб ПВО

Теоретически специальные операции разведывательно-диверсионного характера могут готовиться Силами обороны так же как могут готовиться большие масштабные ракетные удары по каким-то важным объектам. И для этого перед этим ударом уничтожают системы ПВО.

Возможно, поэтому перед нанесением удара по Бельбеку ВСУ наделали серьезного ущерба объектам радиотехнических войск на Ай-Петри,

– сказал Давид Шарп.

По его мнению, дальнобойные объекты ПВО, оборудование радиотехнических войск или комплексы С-300/С-400 – это очень ценные цели. Они стоят дорого, а производство их довольно медленное. Каждый ущерб от удара исчисляется десятками или миллионами долларов. И даже положив на стол деньги, невозможно за короткий срок получить потерянное обратно.

Когда ПВО ослабевает, образуются пробелы. И противник вынужден решать, что ему защищать в приоритетном порядке. А для ВСУ появляются новые возможности для нанесения ударов.

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