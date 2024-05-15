По сообщению источников 24 Канала, "хлопок" в Ростовской области устроили дроны Главного управления разведки Украины. Оказалось, что пораженную топливную базу враг использовал в военных целях.

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Куда добрались украинские "птички"

Оккупантам ничего не оставалось, как признать прилет по важному объекту. По словам местного губернатора Василия Голубева, по топливной базе ударили два беспилотника. Соответственно, на объекте прозвучало два взрыва. В то же время чиновник заверил, что в результате удара возгорания не произошло. Впрочем, местные жители разоблачают ложь губернатора. Они пишут о пожаре, который невозможно не заметить.

Заметим, что упомянутая база расположена в Пролетарском районе Ростовской области.

Где дроны устроили "хлопок": смотрите на карту

А вот Пролетарский район на карте Deep State

От ближайшего к линии фронта населенного пункта до Пролетарска более 400 километров.

Напомним, что не только жителям Ростовской области ночью не спалось. Громко было и в Белгородской, Курской и Брянской областях. Утром оккупанты рассказали, что, мол, над Белгородщиной было сбито 2 ракеты HARM, 2 авиабомбы Hammer, 2 снаряда РСЗО "Ольха" и 9 беспилотников. А над Брянской и Курской областями перехвачено и сбито 8 беспилотников.

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