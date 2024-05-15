Российские чиновники отчитываются, что якобы было сбито несколько "воздушных целей" на подлете к городу. В то же время росСМИ сообщают о пострадавших.
Смотрите также Украинские дроны летят более 1500 километров: почему Россия не может с ними бороться
Отмечают, что пострадали двое мирных жителей в поселке Дубовое. Поэтому, хваленая российская ппо, очевидно, что таки не смогла сбить цели.
Возгорания повредили дома
В упомянутом селе Дубовое в результате прямого попадания снаряда вспыхнул частный жилой дом, собственно именно в нем пострадали люди: у женщины ранение плеча, у мужчины – ожоги.
Россияне пишут, что их доставили в областную клиническую больницу, а пожарные занимаются ликвидацией очага возгорания.
Более того, этот дом не один получил повреждения. Сообщают и о других возгораниях.
"В Белгородском районе после отражения "средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое различные повреждения обнаружены в 7 частных жилых домовладениях: выбитые окна, посеченные кровли и заборы", – говорится в сообщении.
Также россияне отметили, что обломками посечены два автомобиля и есть повреждения линии электропередачи.
Еще в одном селе – Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения, добавляют россияне.
Власти отчитались о сбитых дронах
На утро минобороны России отчиталось о работе их ПВО. Заверили, что над Белгородской областью за ночь уничтожили 2 ракеты HARM, 2 авиабомбы Hammer, 2 снаряда РСЗО "Ольха" и 9 беспилотников.
И якобы над Брянской и Курской областями перехвачено и сбито 8 беспилотников.
Что происходит в Белгороде
- 13 мая россияне сбросили на Белгородскую область две авиабомбы.
- 12 мая в Белгороде обвалился подъезд многоэтажки. Перед этим в городе звучала воздушная тревога. Губернатор Белгорода обвинил ВСУ в обстреле.
- Впоследствии в обвалившемся подъезде многоэтажки обвалились остатки крыши. Под обломками оказались люди и спасатели, которые прибыли на место происшествия и пытались спасти белгородчан. Сначала сообщали, что никто не погиб.
- По состоянию на 13 мая поисково-спасательные работы на месте взрыва завершили. 15 россиян погибло, 17 – удалось достать из-под завалов.