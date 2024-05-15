И хотя прямая дальность составляет около 1400 километров, этот дрон имеет заявленную дальность от 1500 километров. Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, что Россия не может бороться с БПЛА, ведь чем дальше в глубь, тем меньше ПВО, или его совсем нет.
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О "мощной" российской ПВО
Катков отметил, что самым показательным поражением российских объектов стал удар по заводу по производству "Шахедов" в экономической зоне "Алабуга", которая расположена почти в 1200 километрах от границы с Украиной.
Следует отметить, что в 20 километрах от предприятия находится завод "КамАЗ", а в 25 километрах – Нижнекамская гидроэлектростанция. То есть этот район гарантированно должен был быть прикрыт полноценной противовоздушной обороной – установками С-400 и С-300, ЗРК "Бук" и "Панцирь". Впрочем, ничего этого не было.
Удар по НПЗ в Башкирии снова показал, что украинские дроны, созданные на базе легкомоторных самолетов, долетают на расстояние до 1500 километров. Главная проблема – пройти приграничные и прифронтовые районы, где есть концентрация противовоздушной обороны. Далее она очень сильно рассредоточена, а где-то ПВО вообще нет.
На это также указывают события 2023 года, когда Украина начала нанести удары по бизнес-центру "Москва-Сити" в российской столице. Тогда начался процесс стягивания и создания дополнительного района противовоздушной обороны вокруг Москвы. Для этого россияне привлекли "Панцирь" в арктической версии, который отличается визуально – имеет другие гусеничные шасси и белый камуфляж.
У них нет соответствующего количества ПВО. Сейчас идут разговоры о том, что они будут копировать опыт Сил обороны Украины по созданию мобильных групп. Здесь важный аспект в том, что сейчас действительно такое большое "окно возможностей", а когда враг начнет создавать эти мобильные группы, то рано или поздно скопирует нашу тактику,
– констатировал Олег Катков.
Последние удары по российским заводам
- В ночь на 12 мая Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало три военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России: Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, Новолипецкий металлургический комбинат и нефтебаза "Калуганефтепродукт".
- Эти объекты ранее уже атаковали беспилотники. В частности, Новолипецкий металлургический комбинат дроны атаковали по меньшей мере 24 апреля и 24 февраля 2024 года, "Калуганефтепродукт" – 30 января.
- В ночь на 11 мая дроны также атаковали Волгоградский НПЗ, принадлежащий публичному акционерному обществу "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
- По данным источников, получили повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Их текущее состояние уточняется.