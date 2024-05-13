БПЛА "Морок" прилетали по многим объектам, где россияне их не ждали. Об этом 24 Каналу рассказал основатель благотворительного фонда Сергей Притула, добавив, что одна из последних атак – аэродром Морозовск, где базируются российские Су.
Смотрите также Потребность в РЭБ вышла на новый уровень: Притула призвал не останавливаться донатить
Удары по складам, аэродромам и даже самолетам
Перед атакой на Морозовск беспилотники работали по Таганрогу. Там был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – очень редкое воздушное судно. Каждый выведенный из строя А-50 – большой успех.
Перед этим были удары по складам, дроны-камикадзе регулярно залетают и поражают нужные цели. Их практически в одинаковых количествах предоставили Центру специальных операций "А" СБУ и Силам специальных операций. В целом удалось законтрактовать 101 беспилотник "Морок".
Каждый месяц производитель выдает определенную партию и они себе красиво, успешно летят во взаимодействии с другими видами ударных БПЛА. То есть сейчас работа наших подразделений, которые ими оперируют, вызывает невероятное восхищение,
– рассказал Сергей Притула.
Также он упомянул о комбинированных ударах, которые ими наносят. Происходит сотрудничество с Воздушными силами, тогда, условно говоря, одними БПЛА пробивается "окно возможностей", например, когда выводится из строя российская РЛС, а тогда в это "окно" летит все, что только можно.
Поэтому, глядя, как стремительно развивается индустрия БПЛА, то можно сделать вывод, что в этом году новости о прилетах украинских дронов по российской территории будут радовать украинцев значительно больше, чем в 2023-м.
"Фактически нет такой недели, чтобы где-то в России не горел НПЗ, чтобы не прилетало по Крыму, по их средствам ПВО, или по скоплению живой силы, где-то далеко от линии боевого соприкосновения. В 2024 году будет еще больше феерических прилетов. Хлопка будет много, как мы и обещали", – подчеркнул Сергей Притула.
Потери врага: последние новости
- СМИ сообщили, что 13 мая во временно оккупированном Крыму в результате обстрела погиб командир тайной базы ПВО Александр Кулаков. Также известно о раненых и еще одном погибшем оккупанте. База создана на горе Ай-Петри после аннексии полуострова в 2014 году. Там был оккупационный радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО.
- Украинские военные сбили очередной Су-25 в Донецкой области. Его использовали для обстрела наших позиции. На самолет можно установить 32 вида вооружений, среди которых КАБы, авиапушки, ракеты и многое другое. Он остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, его используют более 30 стран.
- Враг усилил наступление на Харьковщине, но это обернулось для него большими потерями. Только в течение недели с 3 по 10 мая украинские военные сожгли САУ "Нона", ликвидировали 43 российских военных, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танк и другую технику.