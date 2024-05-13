БПЛА "Морок" прилетали по многим объектам, где россияне их не ждали. Об этом 24 Каналу рассказал основатель благотворительного фонда Сергей Притула, добавив, что одна из последних атак – аэродром Морозовск, где базируются российские Су.

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Удары по складам, аэродромам и даже самолетам

Перед атакой на Морозовск беспилотники работали по Таганрогу. Там был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – очень редкое воздушное судно. Каждый выведенный из строя А-50 – большой успех.

Перед этим были удары по складам, дроны-камикадзе регулярно залетают и поражают нужные цели. Их практически в одинаковых количествах предоставили Центру специальных операций "А" СБУ и Силам специальных операций. В целом удалось законтрактовать 101 беспилотник "Морок".

Каждый месяц производитель выдает определенную партию и они себе красиво, успешно летят во взаимодействии с другими видами ударных БПЛА. То есть сейчас работа наших подразделений, которые ими оперируют, вызывает невероятное восхищение,

– рассказал Сергей Притула.

Также он упомянул о комбинированных ударах, которые ими наносят. Происходит сотрудничество с Воздушными силами, тогда, условно говоря, одними БПЛА пробивается "окно возможностей", например, когда выводится из строя российская РЛС, а тогда в это "окно" летит все, что только можно.

Поэтому, глядя, как стремительно развивается индустрия БПЛА, то можно сделать вывод, что в этом году новости о прилетах украинских дронов по российской территории будут радовать украинцев значительно больше, чем в 2023-м.

"Фактически нет такой недели, чтобы где-то в России не горел НПЗ, чтобы не прилетало по Крыму, по их средствам ПВО, или по скоплению живой силы, где-то далеко от линии боевого соприкосновения. В 2024 году будет еще больше феерических прилетов. Хлопка будет много, как мы и обещали", – подчеркнул Сергей Притула.

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