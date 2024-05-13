Волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула сказал 24 Каналу, что Харьковское направление является актуальным и горячим, поэтому кратно возросло количество заявок и от механизированных бригад, и танковых, и отдельных штурмовых бригад, и ТРО. Призыв донатить был сделан еще 10 – 11 мая, и всего за одни сутки удалось собрать 21 – 22 миллиона гривен.

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Очень сложный период

Сергей Притула отметил, что за 13 мая удалось привезти военным 50 дронов с термокамерой М3Т, 100 дронов Mavic, 500 десятидюймовых FPV, из которых 350 штук – дневные, а 150 – ночные дроны.

Потребностей гораздо больше, однако в силу своих возможностей при поддержке "доноров" и всех неравнодушных людей благотворительный фонд будет закрывать различные нужды.

Волонтер просит всех не забывать, что в Украине 1200 километров занимает линия фронта, и есть очень много городов, где также происходит ад. Кроме Харьковского направления, россияне как шли на Часов Яр, так и идут, как двигались в сторону Покровска, так и двигаются. На Крынках было крайне трудно проводить ротацию и эвакуацию раненых. Роботино тоже никуда не исчезло.

Большая просьба ко всем: откликайтесь, пожалуйста, на запросы волонтеров – или это большие системные фонды, или это небольшие волонтерские по бюджетам инициативы, или это просьба самих военнослужащих. Не проходите мимо, потому что сейчас очень сложный период,

– подчеркнул Сергей Притула.

Он отметил, что сейчас самые топовые запросы с фронта – это дроны и защита от дронов, а именно РЭБ. К сожалению, нет универсального средства радиоэлектронной борьбы, который по мановению волшебной палочки сразу бы решил все проблемы или на переднем крае, или на транспорте, который осуществляет эвакуацию или на наблюдательных пунктах.

Во многих бригадах уже хорошо подошли к построению эшелонированной защиты средствами РЭБ, не только отталкиваясь от собственного видения и понимания верификации потребностей, но и с осознанием того, кто стоит справа, кто – слева для того, чтобы не мешать друг другу.

Вечный запрос

Специалисты благотворительного фонда Сергея Притулы полгода не вылезали с полигонов, где тестировали различные системы средств радиоэлектронной борьбы – отечественные, зарубежные – в сотрудничестве и постоянном диалоге с военными.

Мы сейчас проводим сбор на "Невидимый щит" – это средства РЭБ для Национальной гвардии Украины. Согласно запросам от бригад, нужно закупать 5 – 6 РЭБов и, конечно же, дроны – это то, что будет вечным запросом до конца этой войны,

– сказал Притула.

Волонтерская помощь ВСУ