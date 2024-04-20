Мужчина отметил, что деньги на бензин, книги, фильмы, спорт и тому подобное он будет тратить. Однако что касается его питания – то установлен лимит. Юрий также отметил, что дети будут питаться нормально.

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Эксперимент журналиста

Юрий Лаврин 5 апреля начал эксперимент, в ходе которого он планирует питаться всего на 200 гривен целый месяц.

Начинаю эксперимент: буду питаться один месяц за 200 гривен. Запасы продуктов не буду брать, друзей не буду объедать, на праздники – только со своими продуктами!

– написал он в соцсетях.

Журналист отметил, что в рамках эксперимента собирает на дрон DJI Mavic 3 Classic. Его цель – 60 000 гривен. Дрон нужен троюродному брату Юрия, который служит аэроразведке одной из бригад наступления в Луганской области.

"Три крупнейшие донаты (от 500 гривен) передадут, надеюсь, смертельно-именной привет иродам. Донатьте, потому что съем", – написал активист.

За время челленджа Юрий Лаврин успел попробовать как вареники из вареной картофелины, щавеля и молодой крапивы, так и более классические блюда, как вот перловка, гречка, бульон. По словам журналиста, у него все в порядке с самочувствием, ведь правильное питание крайне важно в этом эксперименте. Он стремится к балансу углеводов, жиров и белков.

Уже через несколько дней ему удалось собрать необходимую сумму, однако он не планирует останавливаться. Мужчина присоединился к сбору на сотни видеопередатчиков для FPV-дронов для 3 штурмовой бригады

Неординарный донат

В феврале 2024 года миллиардер из Чехии Ян Барта организовал публичную кампанию в поддержку Украины. Он пообещал задонатить на дроны для ВСУ 2 миллиона долларов. Цель – 10 тысяч единиц. Единственным условием было то, что он будет отправлять по 100 долларов за каждый ретвит его сообщения в социальной сети X (ранее Twitter).

Необходимое количество репостов удалось собрать всего за два дня. Как отметил Барта, настоящее очень напоминает 1930-е годы. Миллиардер заявил, что не смог жить с осознанием, что ничего не сделал, чтобы остановить нового Гитлера.