Что за инициатива

К инициативе "Шины рвутся в бой" может присоединиться каждый украинец.

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Со сменой сезонов автовладельцы часто задаются вопросом куда девать уже использованные шины. Новая почта приглашает водителей присоединиться к социальной инициативе "Шины рвутся в бой": каждый может отправить б/у шины защитникам на передовую,
– написала "Новая почта".

Нашим военным ежедневно необходимы тысячи шин для текущих нужд: боевые выезды, эвакуация, повреждения транспорта обстрелами,
– добавили в компании.

Почта будет доставлять шины в одну из четырех мобильных мастерских на передовой, где совместно с "Зампотех" будет обслуживать автомобили.

Сейчас проект успел реализовать 2 000 шин для отдельных бригад украинской армии.

Как присоединиться к проекту

  • Авторизуйтесь в Telegram-боте @zampotech_bot и опишите характеристики резины, которую передаете;
  • Укажите в заявке ближайшее грузовое отделение "Новой почты";
  • Если резина подходит под актуальные потребности отдельных бригад, вам предоставят промокод на ее бесплатную отправку;
  • Принесите резину в грузовое отделение.

Какая резина нужна

Типоразмер:

  • R16;
  • R15, R17;
  • R18, R20 (только в очень хорошем состоянии).

Профиль:

  • не низкопрофильные, нужна высота 60 и выше;
  • чем шире и выше, тем лучше.

Протектор:

  • зимний;
  • тракторный, иначе "болотный";
  • с маркировкой АТ/МТ.

Состояние:

  • без повреждений;
  • не "лысые";
  • остаток протектора не менее 50%.