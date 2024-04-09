Что за инициатива
К инициативе "Шины рвутся в бой" может присоединиться каждый украинец.
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Со сменой сезонов автовладельцы часто задаются вопросом куда девать уже использованные шины. Новая почта приглашает водителей присоединиться к социальной инициативе "Шины рвутся в бой": каждый может отправить б/у шины защитникам на передовую,
– написала "Новая почта".
Нашим военным ежедневно необходимы тысячи шин для текущих нужд: боевые выезды, эвакуация, повреждения транспорта обстрелами,
– добавили в компании.
Почта будет доставлять шины в одну из четырех мобильных мастерских на передовой, где совместно с "Зампотех" будет обслуживать автомобили.
Сейчас проект успел реализовать 2 000 шин для отдельных бригад украинской армии.
Как присоединиться к проекту
- Авторизуйтесь в Telegram-боте @zampotech_bot и опишите характеристики резины, которую передаете;
- Укажите в заявке ближайшее грузовое отделение "Новой почты";
- Если резина подходит под актуальные потребности отдельных бригад, вам предоставят промокод на ее бесплатную отправку;
- Принесите резину в грузовое отделение.
Какая резина нужна
Типоразмер:
- R16;
- R15, R17;
- R18, R20 (только в очень хорошем состоянии).
Профиль:
- не низкопрофильные, нужна высота 60 и выше;
- чем шире и выше, тем лучше.
Протектор:
- зимний;
- тракторный, иначе "болотный";
- с маркировкой АТ/МТ.
Состояние:
- без повреждений;
- не "лысые";
- остаток протектора не менее 50%.