Що за ініціатива

До ініціативи "Шини рвуться у бій" може долучитися кожен українець.

Читайте також Акцизи, податкові перевірки та прибутки банків: інтерв'ю з головою Комітету НААУ Шабельніковим

Зі зміною сезонів автовласники часто переймаються питанням куди подіти вже використані шини. Нова пошта запрошує водіїв долучитись до соціальної ініціативи «Шини рвуться в бій»: кожен може надіслати б/у шини захисникам на передову,
– написала "Нова пошта".

Нашим військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами,
– додали у компанії.

Пошта доставлятиме шини у одну із чотирьох мобільних майстерень на передовій, де спільно з "Зампотех" обслуговуватиме автомобілі.

Нині проєкт встиг реалізувати 2 000 шин для окремих бригад української армії.

Як долучитися до проєкту

  • Авторизуйтесь у Telegram-боті @zampotech_bot і опишіть характеристики гуми, яку передаєте;
  • Вкажіть у заявці найближче вантажне відділення "Нової пошти";
  • Якщо гума підходить під актуальні потреби окремих бригад, вам нададуть промокод на її безкоштовне відправлення;
  • Принесіть гуму до вантажного відділення.

Яка гума потрібна

Типорозмір:

  • R16;
  • R15, R17;
  • R18, R20 (тільки в дуже гарному стані).

Профіль:

  • не низькопрофільні, потрібна висота 60 і вище;
  • чим ширше і вище, тим краще.

Протектор:

  • зимовий;
  • тракторний, інакше "болотяний";
  • із маркуванням АТ/МТ.

Стан:

  • без пошкоджень;
  • не "лисі";
  • залишок протектору не менше 50%.