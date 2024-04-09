Що за ініціатива

До ініціативи "Шини рвуться у бій" може долучитися кожен українець.

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Зі зміною сезонів автовласники часто переймаються питанням куди подіти вже використані шини. Нова пошта запрошує водіїв долучитись до соціальної ініціативи «Шини рвуться в бій»: кожен може надіслати б/у шини захисникам на передову,

– написала "Нова пошта".

Зауважте! Щоб взяти участь потрібно, отримати промокод на безплатне відправлення.

Нашим військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами,

– додали у компанії.

Пошта доставлятиме шини у одну із чотирьох мобільних майстерень на передовій, де спільно з "Зампотех" обслуговуватиме автомобілі.

Нині проєкт встиг реалізувати 2 000 шин для окремих бригад української армії.

Як долучитися до проєкту

Авторизуйтесь у Telegram-боті @zampotech_bot і опишіть характеристики гуми, яку передаєте;

Вкажіть у заявці найближче вантажне відділення "Нової пошти";

Якщо гума підходить під актуальні потреби окремих бригад, вам нададуть промокод на її безкоштовне відправлення;

Принесіть гуму до вантажного відділення.

Яка гума потрібна

Типорозмір:

R16;

R15, R17;

R18, R20 (тільки в дуже гарному стані).

Профіль:

не низькопрофільні, потрібна висота 60 і вище;

чим ширше і вище, тим краще.

Протектор:

зимовий;

тракторний, інакше "болотяний";

із маркуванням АТ/МТ.

Стан: