Об этом сообщил OSINT-исследователь MT Anderson в соцсети Х (бывший твитер). Опубликованы также спутниковые снимки российского аэродрома в Морозовске, где были размещены самолеты.

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При этом россияне игнорируют информацию и о взрывах, и об атаке по аэродрому. Зато убеждают, что силы ПВО якобы уничтожили более 40 целей.



Российские самолеты на аэродроме в Морозовске / Фото MT Anderson

Важно! Атаку на Морозовск 5 апреля осуществила СБУ совместно с Силами обороны. источники 24 Канала сообщили, что в результате операции уничтожено не менее 6 военных самолетов России, еще 8 получили повреждения.

Какие самолеты могли находиться на аэродроме

Аналитик отметил, что почти 30 самолетов оккупантов могли находиться на аэродроме в Морозовске, который ночью атаковали БпЛА.

По его данным, в момент атаки на аэродроме находились:

26 Су-34

три Су-30/35

Что известно об атаке

В российском городе Морозовск Ростовской области ночью 5 апреля прогремела серия взрывов. В сети очевидцы сообщили об около 60 взрывах. Отмечалось, что атака произошла по местному аэродрому.

Справка. Морозовск – военный аэродром, расположен в 3 километрах к юго-западу от города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75392 Министерства обороны России).