Про це повідомив OSINT-дослідник MT Anderson у соцмережі Х (колишній твітер). Опублікувано також супутникові знимки російського аеродрому в Морозівську, де були розміщені літаки.
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При цьому росіяни ігнорують інформацію і про вибухи, і про атаку по аеродрому. Натомість переконують, що сили ППО нібито знищили понад 40 цілей.
Російські літаки на аеродромі у Морозовську / Фото MT Anderson
Які літаки могли ебути на аеродромі
Аналітик зазначив, що майже 30 літаків окупантів могли перебувати на аеродромі в Морозівську, який вночі атакували БпЛА.
За його даними, в момент атаки на аеродромі перебували:
- 26 Су-34
- три Су-30/35
Що відомо про атаку
У російському місті Морозовськ Ростовської області вночі 5 квітня пролунала серія вибухів. У мережі очевидці повідомили про близько 60 вибухів. Зазначалось, що атака сталась по місцевому аеродромі.